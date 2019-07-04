2019-07-04T06:21:49+03:00
Общество

Ненужные и опасные: неизвестные выбросили 4 тысячи ртутных ламп рядом с частным сектором

Жители улицы Декабристов, найдя опасный мусор, вызвали спасателей
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Неизвестные выбросили опасные лампы на улицу. Фото: спасатели МАСС.Неизвестные выбросили опасные лампы на улицу. Фото: спасатели МАСС.
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе Новосибирска рядом с железнодорожной платформой неизвестные выбросили ртутные лампы. Опасную находку нашли местные жители. Чтобы их вывезти, понадобилась помощь спасателей.

— Сообщение о найденных на улице лампах поступило в среду, 3 июля около пяти часов вечера. Жители нашли на улице Декабристов выброшенные ртутные лампы в большом количестве. На место выехали спасатели, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Уже на месте опасные лампы были собраны. Их оказалось около 4000 штук.

— После этого их перевезли в профильную организацию, где они впоследствии будут уничтожены, — отметили в ведомстве.

Спасатели собрали около 4 тысяч ртутных ламп. Фото: спасатели МАСС.

Спасатели собрали около 4 тысяч ртутных ламп. Фото: спасатели МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приговор Челентано: в Новосибирске заканчивается суд над Анатолием Радченко, силовики считают, что он возглавлял «отдел убийств» в преступном сообществе
Успей попасть в первую волну: приемная комиссия престижного новосибирского вуза - СГУПСа - ждет абитуриентов
Фруктовые «нелегалы»: на новосибирском складе нашли 40 тонн зараженных абрикосов
Клиенты Tele2 переходят в онлайн
Ушла с дачи и пропала: волонтеры ищут сибирячку с татуировками и пирсингом на губе
Протаранил забор и сбежал: водитель «БМВ» бросил раненого пассажира в разбитом авто
Погода на день в Новосибирске: 4 июля будет до плюс 29 градусов
Снесла забор при повороте: сибирячка за рулем автомобиля врезалась в ограждение возле вокзала
Спал в разбитой машине: водитель такси не заметил, как врезался в дерево
Музыкальный шум: Новосибирская группа создала песню полностью из звуков города
«Пока ногами вперед не вытащат»: новосибирец утонул рядом с городским пляжем
А он не из «Игры престолов»? Пассажиров метро удивил парень в мехах
Бывший заместитель Локтя стал кандидатом в мэры Новосибирска
Все оттенки розового: в новосибирском зоопарке фламинго завели себе пернатых друзей
С пузиком и пилоном: беременная сибирячка показала неожиданный танец
Люди начнут разбиваться: новосибирцы измерили колею на улице Балтийская
«Мне было противно и больно»: военного со второй попытки посадили за изнасилование школьницы
«Когда идете с другом тусить»: под Новосибирском сняли парочку спешащих лосей
«На него жаловались и взрослые, и дети»: сибиряка уволили с работы за тягу к игре на пианино
«Как там могут жить сверчки?»: сибирячка купила зараженные насекомыми персики
Вид прекрасный, но опасный: сибирячка устроила странные танцы на берегу отравленного озера
Решил конфликт гранатой: новосибирец пойдет под суд за подорванную машину знакомого
«Все хотят найти работников на халяву»: новосибирцы возмутились, что богатый зоопарк ищет бесплатную силу
«В реке – масляные разводы» - неизвестные вылили в Иню горючее