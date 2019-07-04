Ненужные и опасные: неизвестные выбросили 4 тысячи ртутных ламп рядом с частным сектором

СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-04T06:21:49+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска рядом с железнодорожной платформой неизвестные выбросили ртутные лампы. Опасную находку нашли местные жители. Чтобы их вывезти, понадобилась помощь спасателей.

— Сообщение о найденных на улице лампах поступило в среду, 3 июля около пяти часов вечера. Жители нашли на улице Декабристов выброшенные ртутные лампы в большом количестве. На место выехали спасатели, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Уже на месте опасные лампы были собраны. Их оказалось около 4000 штук.

— После этого их перевезли в профильную организацию, где они впоследствии будут уничтожены, — отметили в ведомстве.

Спасатели собрали около 4 тысяч ртутных ламп. Фото: спасатели МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU