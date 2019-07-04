Клиенты Tele2 переходят в онлайн

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-04T06:02:21+03:00

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Оператор отметил тенденции в онлайн-обслуживании и определил наиболее популярные запросы. Число пользователей «умного» чат-бота выросло втрое, а самой частой темой обращений стали условия тарифов.

Цифровая трансформация затронула сферу абонентского обслуживания Tele2: в мае количество обращений через digital-каналы увеличилось на 65% год к году и теперь составляет долю 38%. Трафик в абонентском обслуживании постепенно перетекает в цифровую среду из салонов и голосовых каналов. Число обращений в салонах связи снизилось на 16% год к году, а количество звонков в контактный центр на одного клиента - на 2%.

Все более востребованным у клиентов становится чат-бот Tele2, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается по мере обработки запросов. С конца прошлого года количество обращений выросло в три раза. Эта динамика значительно превышает темпы роста запросов в чатах и мессенджерах - плюс 120% год к году по итогам мая. Все больше абонентов общаются со службой поддержки через приложение «Мой Tele2» - число поступивших вопросов увеличилось на 47%.

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ИСТОЧНИК KP.RU