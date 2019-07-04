Протаранил забор и сбежал: водитель «БМВ» бросил раненого пассажира в разбитом авто

СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-04T04:19:36+03:00

Водитель устроил аварию, после чего сбежал. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

По словам очевидцев, водитель, устроивший аварию, был нетрезв

Изменить размер текста: A A

Авария случилась вечером в среду, 3 июля в селе Новолуговое Новосибирской области. Там пострадал пассажир внедорожника, а водитель успел скрыться.

— Водитель «БМВ» столкнулся с «Маздой» и отлетел в забор. В результате аварии незначительно пострадал пассажир «БМВ». Водитель же покореженного внедорожника предпочел скрыться до приезда ГИБДД, — рассказал подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, сбежавший с места происшествия водитель был пьян.

Пользователи соцсетей теперь гадают, кто же будет ремонтировать забор, пострадавший от тарана машины. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Может он просто хотел посмотреть что там, за забором.

— И кто теперь починит забор?

— Зато теперь у хозяев забора, есть тачка.

Водитель внедорожника снес забор под Новосибирском. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU