2019-07-04T03:40:12+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 4 июля будет до плюс 29 градусов

Синоптики обещают жаркий, но местами пасмурный день, по области возможны небольшие дожди
Надежда ЯРКОВА
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В городе сегодня будет душно и пасмурно.В городе сегодня будет душно и пасмурно.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 29 градусов жары, осадков и ветра не ожидается.

— В четверг, 4 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 27-29 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 16-18 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем при грозах местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 25-30 градусов, ночная около плюс 14-19 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 25 градусов днем и до плюс 17 градусов ночью. Такая жаркая погода сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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