Снесла забор при повороте: сибирячка за рулем автомобиля врезалась в ограждение возле вокзала
В Железнодорожном районе произошло ДТП: женщина пыталась повернуть с улицы Челюскинцев в сторону Вокзальной магистрали и врезалась в ограждение. При повороте автомобиль также заехал днищем на Бордюр.
Видео происшествия попало в соцсети, подписчики группы «АСТ-54» не смогли остаться равнодушными к этому ДТП. Многие обвиняли девушку в неумении водить:
Девушка не вписалась в поворот на вокзале.
— Мне кажется, она и не пыталась нормально повернуть.
— Наверное, засмотрелась в телефон.
-Хорошо, что это был просто забор, а не люди.
Но нашлись и те, кто вступился за неудачливую водительницу:
— Почему-то, когда мужчины попадают в аварии, такой масштабной отрицательной реакций у людей нет!
ИСТОЧНИК KP.RU