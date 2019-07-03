Снесла забор при повороте: сибирячка за рулем автомобиля врезалась в ограждение возле вокзала

СЕГОДНЯ 18:10 2019-07-03T18:10:24+03:00

Женщина врезалась в ограждение при попытке повернуть Фото: Фото предоставлено очевидцем

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В Железнодорожном районе произошло ДТП: женщина пыталась повернуть с улицы Челюскинцев в сторону Вокзальной магистрали и врезалась в ограждение. При повороте автомобиль также заехал днищем на Бордюр.

Видео происшествия попало в соцсети, подписчики группы «АСТ-54» не смогли остаться равнодушными к этому ДТП. Многие обвиняли девушку в неумении водить:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718241" frameborder="0"></iframe> Девушка не вписалась в поворот на вокзале.

— Мне кажется, она и не пыталась нормально повернуть.

— Наверное, засмотрелась в телефон.

-Хорошо, что это был просто забор, а не люди.

Но нашлись и те, кто вступился за неудачливую водительницу:

— Почему-то, когда мужчины попадают в аварии, такой масштабной отрицательной реакций у людей нет!

ИСТОЧНИК KP.RU