2019-07-03T18:10:24+03:00
Происшествия

Снесла забор при повороте: сибирячка за рулем автомобиля врезалась в ограждение возле вокзала

Инцидент активно обсуждается в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина врезалась в ограждение при попытке повернуть Фото: Фото предоставлено очевидцемЖенщина врезалась в ограждение при попытке повернуть Фото: Фото предоставлено очевидцем
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В Железнодорожном районе произошло ДТП: женщина пыталась повернуть с улицы Челюскинцев в сторону Вокзальной магистрали и врезалась в ограждение. При повороте автомобиль также заехал днищем на Бордюр.

Видео происшествия попало в соцсети, подписчики группы «АСТ-54» не смогли остаться равнодушными к этому ДТП. Многие обвиняли девушку в неумении водить:

Девушка не вписалась в поворот на вокзале.

— Мне кажется, она и не пыталась нормально повернуть.

— Наверное, засмотрелась в телефон.

-Хорошо, что это был просто забор, а не люди.

Но нашлись и те, кто вступился за неудачливую водительницу:

— Почему-то, когда мужчины попадают в аварии, такой масштабной отрицательной реакций у людей нет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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