2019-07-03T17:47:43+03:00
Происшествия

Спал в разбитой машине: водитель такси не заметил, как врезался в дерево

Очевидцы решили, что он был пьян, но за мужчину вступились в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Машина врезалась в деревоМашина врезалась в деревоФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В паблике «АСТ-54» Вконтакте появилось фото автомобиля такси службы «Гранд-Авто», врезавшегося в дерево в поселке Бибиха. По словам очевидица, водитель был пьян и заснул прямо за рулем сразу после столкновения.

— Вот к чему привела его езда в пьяном состоянии, — подписала девушка пост, — Сидел и спал в разбитой машине.

Однако пользователи соцсетей вступились за мужчину, утверждая, что попасть в ДТП он мог не из-за алкоголя, а из-за потери сознания.

— Сегодня так жарко, может человеку просто плохо стало, и он потерял сознание, отсюда и авария.

— Водители живут в машинах, чтобы что-то заработать! Нельзя однозначно утверждать, что он был пьян.

— Она его что, нюхала, чтобы утверждать об алкоголе? Может ему просто стало плохо?

Очевидцы утверждают, что застали водителя спящим Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Очевидцы утверждают, что застали водителя спящимФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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