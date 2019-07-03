2019-07-03T15:39:19+03:00
Общество

Музыкальный шум: Новосибирская группа создала песню полностью из звуков города

Шумы превратили в мелодию с помощью компьютерной программы
Алена КУЛЕШОВА
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Музыканты записывали звуки города на диктофон, чтобы превратить их в песню. Фото: Кадр из видеоМузыканты записывали звуки города на диктофон, чтобы превратить их в песню. Фото: Кадр из видео
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Люди часто жалуются на раздражающий гул крупных городов, стараясь при любой возможности сбежать из «каменных джунглей». А вот ребята из Музыкального проекта «OFB aka OFFBEAT orchestra» не только смогли свыкнуться с надоедливыми шумами, но и превратили их в настоящую музыку.

— У нас уже был подобный эксперимент, когда мы снимали в Горной Шории, — рассказал Алексей Мыслицкий, продюсер коллектива «OFFBEAT orchestra», — но эта песня для нас — не только музыкальная композиция в новом формате, но и дань уважения городу, который нас собрал.

Группа«OFFBEAT orchestra» существует уже 4 года, все ее участники — уроженцы Сибири, но в полноценный коллектив они собрались именно в Новосибирске. В этом году ребята решили записать для любимого города песню, которая состоит полностью из его звуков: шума метро, автострады, игры уличных музыкантов, кафе, трамваев.

— Мы просто записали звуки на диктофон, а уже потом все вместе превращали их в мелодию с помощью компьютерной программы, — рассказал Алексей, — текст написал наш вокалист.

Ребята планировали приурочить этот клип ко дню города, съемки длились два дня: 29 и 30 июня.

— Когда мы снимали, прохожие не могли не отреагировать, — поделился продюсер, — многие снимали на телефон, кто-то подходил с нами сфотографироваться прямо во время съемок. Но в целом, реакция была позитивной.

«OFB aka OFFBEAT orchestra» планируют выпустить еще несколько клипов с подобной тематикой.

— Мы хотим создать еще несколько композиций в подобном формате, — говорит Алексей Мыслицкий, — но у нас пока нет конкретных планов насчет того, про какие именно города мы хотим спеть.

Группа из Новосибирска записала клип на песню из звуков города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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