2019-07-03T15:37:26+03:00
Происшествия

«Пока ногами вперед не вытащат»: новосибирец утонул рядом с городским пляжем

В этом же месте сегодня спасли еще двоих человек
Анна ПАШАГИНА
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Пока водолаза экипировали еще двоих успели спастиПока водолаза экипировали еще двоих успели спастиФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новостью об утонувшем мужчине поделилась подписчица паблика «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». Мужчина утонул недалеко от городского пляжа «Наутилус». Спасатели не смогли его найти, поэтому на берег пришлось вызывать водолазов.

— Пока водолаз одевался, спасатели успели вытащить еще двух мужчин из этого же места, живыми, — написала девушка.

Участок, где погиб мужчина, находится за пределами городского пляжа, вход в воду там запрещен.

По словам девушки, в том месте, в метре от берега, находится яма, ее глубина составляет 2 метра. Большинство плавающих даже не подозревают о таком резком перепаде дна.

Водолазы нашли тело новосибирца.

В комментариях бурно обсуждают происходящее:

— Зачем они пытаются туда заплыть?

— О чем вы? Даже в аквапарке в теплой воде люди умудряются нахлебаться!

— Сегодня там был. Впереди меня шли два парня их диалог: «Что сколько купаться будем?», «Да пока вперед ногами из воды не вытащат». Возможно, это был один из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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