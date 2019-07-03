«Пока ногами вперед не вытащат»: новосибирец утонул рядом с городским пляжем
Новостью об утонувшем мужчине поделилась подписчица паблика «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». Мужчина утонул недалеко от городского пляжа «Наутилус». Спасатели не смогли его найти, поэтому на берег пришлось вызывать водолазов.
— Пока водолаз одевался, спасатели успели вытащить еще двух мужчин из этого же места, живыми, — написала девушка.
Участок, где погиб мужчина, находится за пределами городского пляжа, вход в воду там запрещен.
По словам девушки, в том месте, в метре от берега, находится яма, ее глубина составляет 2 метра. Большинство плавающих даже не подозревают о таком резком перепаде дна.
Водолазы нашли тело новосибирца.
В комментариях бурно обсуждают происходящее:
— Зачем они пытаются туда заплыть?
— О чем вы? Даже в аквапарке в теплой воде люди умудряются нахлебаться!
— Сегодня там был. Впереди меня шли два парня их диалог: «Что сколько купаться будем?», «Да пока вперед ногами из воды не вытащат». Возможно, это был один из них.
ИСТОЧНИК KP.RU