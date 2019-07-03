Бывший заместитель Локтя стал кандидатом в мэры Новосибирска

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-03T12:28:02+03:00

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Бывший заместитель Анатолия Локтя по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин заявил об участии в выборах мэра Новосибирска. Его кандидатуру выдвинула партия «Родина». Об этом журналистам объявили сегодня, 3 июля, на специальной конференции.

Добавим, что «Родина» долгое время держала интригу, не называя, кто именно пойдет от них бороться за кресло градоначальника. О возможном выдвижении 57-летнего Сафиуллина ходили слухи последние два дня, но также появлялась информация об их опровержении.

Напомним, заммэра Данияр Сафиуллин подал в отставку по собственному желанию в июне этого года. В городской администрации он курировал вопросы по ЖКХ, энергетике, дорожно-благоустроительного комплекса, а также департамент по чрезвычайным ситуациям. Вопросы, связанные с ЧС, особенно ему были близки, так как до 2011 года Данияр Сафиуллин возглавлял Сибирский региональный центр МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU