Все оттенки розового: в новосибирском зоопарке фламинго завели себе пернатых друзей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-03T12:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Фламинго, недавно поселившиеся в новосибирском зоопарке, постепенно обживаются на новом месте и даже заводят себе друзей.

— Группа фламинго живет в Новосибирском зоопарке с апреля 2019 года. За два с лишним месяца они обжились и освоились в своем новом доме. Оперение фламинго стало более гладким и ярким, у птиц появились перья насыщенного розового цвета. А по мере их взросления, они будут все больше «набирать» цвет и в итоге станут ярко-красными, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Оперение у птиц стало заметно ярче. Фото: В. Шпаков.

Наблюдения за фламинго помогли понять, что в их группе сложилась определенная иерархия. Один из самых крупных фламинго ведет себя как вожак.

— Он смелее и увереннее, чем остальные. Когда в вольер заходят работники зоопарка, именно этот фламинго подходит к ним, издает определенные звуки, пока остальные молчат или негромко «переговариваются». Также в группе есть три птицы, которые меньше остальных в размерах. Они явно не лидеры и сородичи иногда их оттесняют от корма. Но при этом троица очень сообразительна, и у них есть своя стратегия. Так в четыре часа дня, когда мы приносим фламинго корм, емкости с ним ставим внутри павильона. И вот эти трое в это самое время всегда прогуливаются рядом с входом в павильон, чтобы успеть первыми. Скоро дадим им имена, — поделилась наблюдениями зоотехник Мария Васенина.

Фламинго принимают гостей у себя в вольере. Фото: В. Шпаков.

По словам работников зоопарка, фламинго почти весь день проводят на улице. Они выходят из своего павильона рано утром и заходят после ужина. Также к ним в вольер регулярно наведываются гости — утки с утятами.

— Фламинго относятся к подобным визитам спокойно и гостей со своей территории не прогоняют, — отметили в зоопарке.

Фламинго почти весь день проводят на улице и в воде. Фото: В. Шпаков.

ИСТОЧНИК KP.RU