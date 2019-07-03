С пузиком и пилоном: беременная сибирячка показала неожиданный танец

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-03T11:56:03+03:00

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В Instagram танцевальная студия MOON HOUSE выложила видео с ученицей в «интересном положении». На момент съемок сибирячка находилась на 8 месяце беременности.

— Тяжело мне не было, дискомфорта это не доставляло, — говорит Анна.

На кадрах видно, что действие происходит рядом с пилоном, танцовщица использует его только в качестве опоры, не прибегая к слишком сложным элементам. Однако, отсутствие элементов не упрощает танец, а делают более нежным. По словам Анны, ей очень хотелось забрать наверх и сделать какой-нибудь трюк.

— Уже через месяц наша Аня станет мамой, но этот совместный трепетный опыт тренировок во время беременности мы будем нежно хранить в памяти, — написали под видео участники танцевальной студии.

Аня также рассказала, что ждет дочку. Девушка думает, что ребенок точно захочет связать свою жизнь с танцами.

Подписчики группы оказались лояльно настроены к таким неожиданным номерам:

— Какая она крутая!

— Просто умница.

— Красотка, нет слов, — восторгаются девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718125" frameborder="0"></iframe> Беременная сибирячка показала неожиданный танец.

ИСТОЧНИК KP.RU