С пузиком и пилоном: беременная сибирячка показала неожиданный танец
В Instagram танцевальная студия MOON HOUSE выложила видео с ученицей в «интересном положении». На момент съемок сибирячка находилась на 8 месяце беременности.
— Тяжело мне не было, дискомфорта это не доставляло, — говорит Анна.
На кадрах видно, что действие происходит рядом с пилоном, танцовщица использует его только в качестве опоры, не прибегая к слишком сложным элементам. Однако, отсутствие элементов не упрощает танец, а делают более нежным. По словам Анны, ей очень хотелось забрать наверх и сделать какой-нибудь трюк.
— Уже через месяц наша Аня станет мамой, но этот совместный трепетный опыт тренировок во время беременности мы будем нежно хранить в памяти, — написали под видео участники танцевальной студии.
Аня также рассказала, что ждет дочку. Девушка думает, что ребенок точно захочет связать свою жизнь с танцами.
Подписчики группы оказались лояльно настроены к таким неожиданным номерам:
— Какая она крутая!
— Просто умница.
— Красотка, нет слов, — восторгаются девушки.
Беременная сибирячка показала неожиданный танец.
ИСТОЧНИК KP.RU