«Мне было противно и больно»: военного со второй попытки посадили за изнасилование школьницы

СЕГОДНЯ 11:17 2019-07-03T11:17:22+03:00

Девочка рассказала о преступлении спустя 3,5 года, доказательств, что офицер — педофил, было крайне мало

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В Новосибирске суд отправил на 13 лет в колонию строгого режима ранее оправданного военного летчика Александра К. Старший сержант обвинялся в изнасиловании 11-летнего ребенка. Девочка — дочка знакомой семьи. Уникальность уголовного дела заключалось в том, что школьница рассказала обо всем взрослым только спустя 3,5 года после преступления. Доказательств было крайне мало. Поэтому местный военный гарнизонный суд зимой этого года оправдал офицера. Но родители девочки приговор обжаловали. И вот суд высшей инстанции вынес новое решение: 13 лет строгого режима.

Напомним, история произошла в Новый 2014 год. Семьи с детьми отдыхали на базе. 11-летняя девочка в какой-то момент осталась наедине в одной комнате с «дядей Сашей».

— Он повалил меня на матрац, начал снимать бриджи. Он спустил с меня бриджи до колен, может, чуть ниже. Я попыталась закричать, но дядя Саша закрыл мне рот ладошкой, и я не смогла кричать. Я пыталась сопротивляться, но дядя Саша держал меня, и я не смогла убежать. Я лежала, закрыв глаза. Я очень испугалась в тот момент. Мне было противно и больно, — рассказала спустя годы школьница.

То, что девочка говорит правду, подтвердили эксперты-психологи. Также на ее стороне косвенные показания ее мамы. Та вспоминала, что новогодняя ночь изменила ребенка: «Дочка стала замкнутой». Впрочем, супруга осужденного военного настаивает на его невиновности.

— Если он ее изнасиловал, почему она через семь после этого ездила с нами на Байкал без своей мамы? Почему продолжала ходить к нам в гости? — говорит жена летчика.

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Судьба свела военнослужащего и 11-летнюю Веру* - девочку, которая обвинила его в педофилии, - в 2013 году. Александр Киричек женился на Алене, которая работала младшим инспектором в колонии. Его супруга дружила со своей коллегой Еленой. Женщины воспитывали дочек практически одного возраста:

- Да я Веру считал второй дочкой, - уверяет Александр. - Она для нас с женой была родным человеком (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU