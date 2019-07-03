«Когда идете с другом тусить»: под Новосибирском сняли парочку спешащих лосей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-03T11:03:51+03:00

Новосибирцам все чаще стали встречаться лоси в оживленных местах

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Парочку лосей, по-деловому спешащих через дорогу, встретили местные жители в Искитиме. И даже успели снять их на видео. Ролик появился в группе «Подслушано в Искитиме» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей обрадовались встрече с сохатыми, не упустив возможности пошутить и отметить тот факт, что лоси переходили дорогу в зоне пешеходного перехода. Вот что они пишут в комментариях:

— Когда идете с другом тусить.

— Ого, спасибо вам за это удовольствие видеть лосей. Красавцы!

— Лосяш, ты ли это?

— Коренные искитимцы! Даже дорогу так же переходят.

Отметим, что новосибирцы довольно часто встречают сохатых. Причем в разных районах Новосибирской области. Так недавно, двух лосей в жилом массиве, прямо на улице встретили жители Пашино.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718122" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском сняли парочку спешащих лосей.

ИСТОЧНИК KP.RU