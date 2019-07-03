«Когда идете с другом тусить»: под Новосибирском сняли парочку спешащих лосей
Парочку лосей, по-деловому спешащих через дорогу, встретили местные жители в Искитиме. И даже успели снять их на видео. Ролик появился в группе «Подслушано в Искитиме» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей обрадовались встрече с сохатыми, не упустив возможности пошутить и отметить тот факт, что лоси переходили дорогу в зоне пешеходного перехода. Вот что они пишут в комментариях:
— Когда идете с другом тусить.
— Ого, спасибо вам за это удовольствие видеть лосей. Красавцы!
— Лосяш, ты ли это?
— Коренные искитимцы! Даже дорогу так же переходят.
Отметим, что новосибирцы довольно часто встречают сохатых. Причем в разных районах Новосибирской области. Так недавно, двух лосей в жилом массиве, прямо на улице встретили жители Пашино.
Под Новосибирском сняли парочку спешащих лосей.
ИСТОЧНИК KP.RU