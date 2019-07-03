«На него жаловались и взрослые, и дети»: сибиряка уволили с работы за тягу к игре на пианино

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-03T09:56:51+03:00

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Новосибирец играл на инструменте не один день, и администрация учреждения была вынуждена издать приказ о запрете играть ему на пианино. Однако его черты характера не позволили ему смириться с ситуацией, и он продолжал играть в свое рабочее и внерабочее время.

— Мужчина работал в муниципальном учреждении звукооператором и постоянно мучил всех своей игрой на пианино, при то, что это не входило в его трудовые обязанности. Само учреждение находится на первом этаже в жилом доме и там учат детей играть на музыкальных инструментах. И были ситуации, когда он по вечерам играл и жильцы второго этажа приходили, ругались и даже вызывали полицию по поводу его игры. После эти же жильцы пришли и пожаловались руководству. С работником пытались нормально поговорить и убедить не играть, но все было тщетно. К тому же своей игрой он расстраивал пианино. В какой-то момент это дошло до грани терпения и в начале 2018 года в учреждении издали указ о запрете ему играть на фортепиано в рабочее время. Мужчина с этим приказом был ознакомлен, но играть и расстраивать своей игрой продолжал, мешая при этом обучению детей,- рассказала КП — Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

Педагоги и воспитатели жаловались на него и устно и письменно и в итоге в декабре 2018 года его уволили. Мужчина с увольнением не согласился и подал на учреждение в суд.

— Он оспаривал приказ об увольнении, также оспаривал запрет на его игру на фортепиано. Просил восстановить его в должности и заплатить за моральный вред, который он оценил в 100 тысяч и 20 тысяч судебных издержек, — поделилась адвокат.

В суде допрашивались свидетели, изучались документы, после чего суд пришел к мнению, что он незаконно занимался должностным самоуправлением — играя на инструменте, несмотря на запрет. В своих доводах в суде он утверждал, что таким образом настраивал пианино.

— Суд эти доводы не принял, поскольку настройка инструмента не входила в его должностные инструкции, и никто из учреждения его об этом не просил. Так что учреждению удалось отстоять свое право не слушать его ужасную игру, — отметила Рябинина, добавив, что на работу его тоже не восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU