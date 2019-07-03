«Как там могут жить сверчки?»: сибирячка купила зараженные насекомыми персики
Сибирячка утверждает, что обнаружила насекомых, похожих на сверчков, прямо внутри персиков.
— Персики купили, а в них живут и откладывают яйца — вот такие насекомые. Смотрите внимательно фрукты, — поделилась своим возмущением сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Однако пользователи соцсетей к увиденному на фото отнеслись с долей скептицизма, засомневавшись, как внутри фрукта могут жить насекомые. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— И как вы вообще решили с такой фрукт съесть? По нему видно уже, что он не пригоден.
— Такое ощущение, что у вас дома тараканы и вы не выкинули сгнивший фрукт, — делится предположением один из комментаторов.
— Интересно как там могут жить сверчки? — задается вопросом другой.
ИСТОЧНИК KP.RU