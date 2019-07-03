«Как там могут жить сверчки?»: сибирячка купила зараженные насекомыми персики

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-03T09:25:11+03:00

От такой находки аппетит может пропасть надолго

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Сибирячка утверждает, что обнаружила насекомых, похожих на сверчков, прямо внутри персиков.

— Персики купили, а в них живут и откладывают яйца — вот такие насекомые. Смотрите внимательно фрукты, — поделилась своим возмущением сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Однако пользователи соцсетей к увиденному на фото отнеслись с долей скептицизма, засомневавшись, как внутри фрукта могут жить насекомые. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— И как вы вообще решили с такой фрукт съесть? По нему видно уже, что он не пригоден.

— Такое ощущение, что у вас дома тараканы и вы не выкинули сгнивший фрукт, — делится предположением один из комментаторов.

— Интересно как там могут жить сверчки? — задается вопросом другой.

ИСТОЧНИК KP.RU