Вид прекрасный, но опасный: сибирячка устроила странные танцы на берегу отравленного озера

СЕГОДНЯ 09:22 2019-07-03T09:22:05+03:00

Видео удивляет не только четкостью движений, но и красотой на фоне

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В группе новосибирской школы танцев FRAULES DANCE CENTRE появилось зажигательное видео. На нем девушка в рваных джинсах танцует на фоне ярко-голубого озера. Тренер по стилю Dancehall Екатерина Соколова смогла удивить не только четкостью движений, но и локацией для съемок. Все происходит на берегу золоотвала ТЭЦ-5, который сибиряки прозвали в шутку «новосибирскими Мальдивами».

— Как только я узнала об этом месте, мне захотелось именно там воплотить свою идею в жизнь, — рассказала Екатерина.

Танцами девушка занимается с 2015 года. По ее словам, происходящее на видео — полная импровизация. Голубое озеро так и манит искупаться, но у танцовщицы не было желания даже ногами потрогать воду в золоотвале.

Сибирякам просмотр этого видео доставил наслаждение:

— Так классно получилось!

— Как же атмосферно, — пишут сибиряки.

Танцы на фоне золоотвала.

ИСТОЧНИК KP.RU