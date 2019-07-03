Вид прекрасный, но опасный: сибирячка устроила странные танцы на берегу отравленного озера
В группе новосибирской школы танцев FRAULES DANCE CENTRE появилось зажигательное видео. На нем девушка в рваных джинсах танцует на фоне ярко-голубого озера. Тренер по стилю Dancehall Екатерина Соколова смогла удивить не только четкостью движений, но и локацией для съемок. Все происходит на берегу золоотвала ТЭЦ-5, который сибиряки прозвали в шутку «новосибирскими Мальдивами».
— Как только я узнала об этом месте, мне захотелось именно там воплотить свою идею в жизнь, — рассказала Екатерина.
Танцами девушка занимается с 2015 года. По ее словам, происходящее на видео — полная импровизация. Голубое озеро так и манит искупаться, но у танцовщицы не было желания даже ногами потрогать воду в золоотвале.
Сибирякам просмотр этого видео доставил наслаждение:
— Так классно получилось!
— Как же атмосферно, — пишут сибиряки.
Танцы на фоне золоотвала.
ИСТОЧНИК KP.RU