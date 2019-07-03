Решил конфликт гранатой: новосибирец пойдет под суд за подорванную машину знакомого

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-03T08:49:20+03:00

От взрыва пострадала еще одна машина, стоявшая рядом

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в конце прошлого года в Центральном районе Новосибирска. Местный житель в ссоре со знакомым подорвал гранатой его машину, зацепив соседкую.

— К своей мести 32-летний новосибирец подготовился заранее, купив ручную осколочную наступательную гранату (ргд-5). Затаив обиду на своего знакомого, он в ноябре 2018 года, ночью бросил гранату с выдернутой чекой в машину своего обидчика. Взрыв повредил машину знакомого и стоящий рядом автомобиль его соседей. Обоим сторонам был причинен значительный ущерб, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Лишь только в феврале текущего года правонарушителя удалось найти, а в июле дело передали в суд.

— Сибиряку было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов и умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва, — отметили в ведомстве.

Теперь мстительному новосибирцу грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU