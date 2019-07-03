2019-07-03T07:55:51+03:00
Общество

«Все хотят найти работников на халяву»: новосибирцы возмутились, что богатый зоопарк ищет бесплатную силу

Новосибирцев позвали безвозмездно поработать в зоопарке
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Зоопарк попросил бесплатной помощи у новосибирцев. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.Зоопарк попросил бесплатной помощи у новосибирцев. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.
Изменить размер текста:

Зоопарк попросил помощи, причем бесплатной, чем вызвал возмущение среди сибиряков.

— Новосибирский зоопарк ищет добровольцев для помощи на лето и осень. Волонтеры будут контролировать соблюдение правил поведения посетителями зоопарка. Например, напоминать сибирякам, что кормить животных запрещается, как и перелезать через ограждения. А также помогать посетителям ориентироваться на территории зоопарка, — говорится в сообщении ресурсного центра «Волонтерский корпус Новосибирской области».

Помощь добровольцев требуется с 1 июля по 15 сентября 2019 года. Отмечают, что волонтером может стать любой новосибирец, прошедший предварительную регистрацию.

Однако, в соцсетях это сообщение вызвало неоднозначную реакцию. Комментаторы стали возмущаться, что богатый зоопарк просит помощи, не желая за нее платить. Вот что они пишут:

— Не думаю, что этот зоопарк такой бедный. Там такие деньги крутятся. На жалость давят.

— Все хотят найти работников на халяву.

— В зоопарке нет денег нанять работников? Да ладно

— Парковщики пусть помогают! Которые обирают людей возле зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«В реке – масляные разводы» - неизвестные вылили в Иню горючее
Бумага вместо денег: новосибирскую кассиршу, укравшую 10 миллионов рублей, до сих пор ищут
16 граммов теплоты: волонтер растит новорожденного совенка из яйца
«Осколки прилетели в лицо»: школьницы разбили камнем стекло трамвая, поранив пассажира
Взял на таран: водитель «Шевроле» устроил погром на Старом шоссе
Погода на день в Новосибирске: 3 июля обещают 30-градусную жару
«Ночевал у девочки»: полицейские сутки искали 10-летнего мальчика, который не хотел идти домой
Коля Цыган, расстрелявший езида-ростовщика, мог бежать за границу
«Мать успела похоронить его»: парень, которого искали на дне реки, оказался живым
«И что теперь каждого проверять»: охранники ТЦ «Эдем» объяснили, почему допустили стрельбу в Новосибирске
Взяла деньги из кассы: директор-бюджетница «подарила» себе «Айфон»
Проект «Академгородок 2.0» ускорит развитие социальной инфраструктуры
Вместо высоток разобьют парк: новосибирцы решили судьбу участка на улице Демакова
Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина
Вещи остались в общежитии: новосибирец пропал в день увольнения с работы
«Я уже начал хрюкать и синеть»: психиатр-нарколог и посетитель устроили драку в больнице
Суд рассмотрит дело о магических ритуалах: ясновидящая из подмосковного монастыря оказалась мошенницей
«Начала царапать и топить своего друга»: рыбаки вытащили под Бугринским мостом потерявшую сознание в воде школьницу
Докатался до тюрьмы: новосибирца лишили прав на 85 месяцев за езду под наркотиками
Кражи и скандалы предотвращены
Посмотрите, что делает любовь: запущенный котенок превратился в «принцессу»