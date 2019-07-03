«Все хотят найти работников на халяву»: новосибирцы возмутились, что богатый зоопарк ищет бесплатную силу
Зоопарк попросил помощи, причем бесплатной, чем вызвал возмущение среди сибиряков.
— Новосибирский зоопарк ищет добровольцев для помощи на лето и осень. Волонтеры будут контролировать соблюдение правил поведения посетителями зоопарка. Например, напоминать сибирякам, что кормить животных запрещается, как и перелезать через ограждения. А также помогать посетителям ориентироваться на территории зоопарка, — говорится в сообщении ресурсного центра «Волонтерский корпус Новосибирской области».
Помощь добровольцев требуется с 1 июля по 15 сентября 2019 года. Отмечают, что волонтером может стать любой новосибирец, прошедший предварительную регистрацию.
Однако, в соцсетях это сообщение вызвало неоднозначную реакцию. Комментаторы стали возмущаться, что богатый зоопарк просит помощи, не желая за нее платить. Вот что они пишут:
— Не думаю, что этот зоопарк такой бедный. Там такие деньги крутятся. На жалость давят.
— Все хотят найти работников на халяву.
— В зоопарке нет денег нанять работников? Да ладно
— Парковщики пусть помогают! Которые обирают людей возле зоопарка.
ИСТОЧНИК KP.RU