«Все хотят найти работников на халяву»: новосибирцы возмутились, что богатый зоопарк ищет бесплатную силу

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-03T07:55:51+03:00

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Зоопарк попросил помощи, причем бесплатной, чем вызвал возмущение среди сибиряков.

— Новосибирский зоопарк ищет добровольцев для помощи на лето и осень. Волонтеры будут контролировать соблюдение правил поведения посетителями зоопарка. Например, напоминать сибирякам, что кормить животных запрещается, как и перелезать через ограждения. А также помогать посетителям ориентироваться на территории зоопарка, — говорится в сообщении ресурсного центра «Волонтерский корпус Новосибирской области».

Помощь добровольцев требуется с 1 июля по 15 сентября 2019 года. Отмечают, что волонтером может стать любой новосибирец, прошедший предварительную регистрацию.

Однако, в соцсетях это сообщение вызвало неоднозначную реакцию. Комментаторы стали возмущаться, что богатый зоопарк просит помощи, не желая за нее платить. Вот что они пишут:

— Не думаю, что этот зоопарк такой бедный. Там такие деньги крутятся. На жалость давят.

— Все хотят найти работников на халяву.

— В зоопарке нет денег нанять работников? Да ладно

— Парковщики пусть помогают! Которые обирают людей возле зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU