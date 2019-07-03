«В реке – масляные разводы» - неизвестные вылили в Иню горючее
Неизвестные вылили в новосибирскую реку некую жидкость. Общественная активистка Татьяна Рычкова предполагает, что это – нефтепродукты, либо что-то подобное.
- Живу на берегу реки Иня. Смотрю в окно: такое ощущение, что кто-то вылил нефтепродукты. Разводы масляные. Пятно большое – метров сто, - рассказала Рычкова КП-Новосибирск.
Активистка попыталась привлечь внимание властей, но сделать это по телефону не удалось.
- Позвонила в Министерство экологии, но они сказали, что не могут принять заявление по телефону. Нужно либо писать заявление, либо почтой, либо с сайта отправить заявку, и тогда через пару дней приедут инспектора. Бюрократия убивает, - посетовала Татьяна.
ИСТОЧНИК KP.RU