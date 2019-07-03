2019-07-03T06:57:09+03:00
Дом. Семья

16 граммов теплоты: волонтер растит новорожденного совенка из яйца

Девушка решила вырастить из яйца птенчика совы-сипухи и рассказать об этом увлекательном процессе
Надежда ЯРКОВА
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Птенчик родился из яйца, которое грели под специальной лампой. Фото: Луна Валк.Птенчик родился из яйца, которое грели под специальной лампой. Фото: Луна Валк.
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Волонтер в Новосибирске стала мамой для вылупившегося дома из яйца совенка, который весит как перышко- 13 граммов.

— Сразу после рождения, я поместила птенца под лампу. Это необходимо для любых детей любых птиц, так как их организм еще слишком слаб, чтобы самостоятельно себя обогревать. Последние дни перед вылуплением птенцов, температура в инкубаторе — ровно 37 градусов. Примерно такую же температуру с помощью термометра я «настраиваю», регулируя высоту лампы над импровизированным гнездом. На то, чтобы выбраться из яйца, тратится довольно много энергии, которую необходимо восполнить. Желточный мешок, за счет которого питается птенец, сидя в яйце, сохраняется внутри его пузика до нескольких дней и нужен ему, чтобы давать новорожденному хрупкому организму те микроэлементы и витамины, которых ему не будет хватать в пище. На момент рождения вес еще не кормленного совенка составил всего 13 граммов, — рассказала волонтер Центра реабилитации диких животных Луна Валк.

Она отметила, что птенцы сипух стандартного окраса, как новорожденный птенец, имеют более высокую выживаемость по сравнению с белыми собратьями. Именно поэтому уже через 4 часа с момента рождения, совеныш отведал свой первый в жизни завтрак.

— Сейчас ему можно есть только «филе»: никаких костей и шерсти. У мышей вырезается печень, сердце, мышцы, затем нарезаются на кусочки, размером с клюв птенца и скармливаются пинцетом. Мышечный желудок таких маленьких совят еще не способен полноценно работать, спрессовывая твердую пищу. Кстати, после того, как он поел, его вес увеличился до 16 граммов,- поделилась волонтер.

Сибирячка пообещала рассказывать о процессе выращивания и выкармливания птенца и дальше.

Птенчик совенка почти прозрачный с редкими, крошечными перышками. Фото: Луна Валк.

Птенчик совенка почти прозрачный с редкими, крошечными перышками. Фото: Луна Валк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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