Бумага вместо денег: новосибирскую кассиршу, укравшую 10 миллионов рублей, до сих пор ищут
Екатерину Маркову, которая в 2012 году украла деньги из банка, продолжают искать. На сайте ГУ МВД висит ориентировка о беглянке.
Напомним, 8 лет назад Екатерина работала в одном из новосибирских банков. Она работала в кассе. К похищению девушка подготовилась заранее: с помощью коллег оформила банковские карты и приносила на работу блокноты и ежедневники.
Впоследствии именно бумагой Екатерина набила инкассаторские мешки вместо денег.
13 декабря девушка собрала все наличные деньги за день, в кассу отнесла мешки с блокнотными листами и ушла.
На сегодняшний день место нахождение Екатерины неизвестно. Оперативники продолжают поиски воровки.
Кассирша украла из банка миллионы.
ИСТОЧНИК KP.RU