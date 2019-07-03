Бумага вместо денег: новосибирскую кассиршу, укравшую 10 миллионов рублей, до сих пор ищут

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-03T07:29:08+03:00

Девушка уже 8 лет находится в бегах

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Екатерину Маркову, которая в 2012 году украла деньги из банка, продолжают искать. На сайте ГУ МВД висит ориентировка о беглянке.

Напомним, 8 лет назад Екатерина работала в одном из новосибирских банков. Она работала в кассе. К похищению девушка подготовилась заранее: с помощью коллег оформила банковские карты и приносила на работу блокноты и ежедневники.

Впоследствии именно бумагой Екатерина набила инкассаторские мешки вместо денег.

13 декабря девушка собрала все наличные деньги за день, в кассу отнесла мешки с блокнотными листами и ушла.

На сегодняшний день место нахождение Екатерины неизвестно. Оперативники продолжают поиски воровки.

Кассирша украла из банка миллионы.

ИСТОЧНИК KP.RU