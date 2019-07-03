«Осколки прилетели в лицо»: школьницы разбили камнем стекло трамвая, поранив пассажира

СЕГОДНЯ 05:05 2019-07-03T05:09:48+03:00

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Инцидент произошел вечером во вторник, 2 июля в Октябрьском районе Новосибирска. Две девочки обстреляли камнями трамвай №13.

— На улице Тургенева, недалеко от Сибстрина, две девочки, примерно 13-ти лет, кинули в стекло трамвая камень и убежали. Пострадал мужчина — пассажир трамвая, осколки прилетели в лицо, стекло попало прямо в глаз. Его отправили в больницу, — рассказал очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он также добавил, что девочку, которая кинула камень в трамвай, вскоре поймали.

— Парень — пассажир этого трамвая, со своей девушкой пошли между домами в сторону улицы Никитина, и увидели ту самую девочку, — поделился подписчик.

Теперь родных непослушной школьницы ждут большие проблемы.

— Сообщение поступило в полицию около 9 часов вечера. Во время движения трамвая по улице Гурьевской неизвестными было разбито стекло пассажирского транспорта. Один из пассажиров обратился в медицинское учреждение, но известно, что травма не тяжелая, видимо, от разбитого стекла, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются лица, причастные к совершению противоправного деяния.

Разбитое стекло попало в глаз одному из пасссажиров трамвая.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU