2019-07-03T03:33:04+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 3 июля обещают 30-градусную жару

На смену прохладной погоде снова пришла жара, но местами ожидается небольшой дождь
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в город вернется 30-градусная жара.Сегодня в город вернется 30-градусная жара.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет жарко: воздух прогреется до плюс 30 градусов, возможны осадки, утром туманы.

— В среду, 3 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, днем с грозой. Температура днем составит плюс 26-28 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 14-16 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный с порывами до 13 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, по востоку в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 25-30 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 28 градусов днем и до плюс 18 градусов ночью. В последующие дни в городе будет также жарко, но будут и осадки — дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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