«Ночевал у девочки»: полицейские сутки искали 10-летнего мальчика, который не хотел идти домой

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-02T17:30:35+03:00

Ребенка нашли в одном из дворов, в свое оправдание он заявил, что заигрался со сверстницей

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Новосибирские полицейские нашли 10-летнего мальчика, который ушел из дома и пропал.

— 1 июля в 11.00 он вышел из дома по улице Ленинградская, и связь с ним была потеряна, — сообщает поисковый отряд «Маяк».

Как стало известно КП-Новосибирск, мальчик и раньше уходил из дома. Семья — не образцовая. В этот раз он исчез больше, чем на сутки. К поискам подключились волонтеры. В итоге совместными усилиями полиции и поисковиков школьник был найден.

— Нашли его во дворе, где он играл. Сказал, что вчера заигрался и ночевал у девочки. Это, конечно, вопрос к ее родителям, почему они не сообщили о чужом ребенке. В этом еще предстоит разобраться, — рассказал КП-Новосибирск источник.

ИСТОЧНИК KP.RU