2019-07-02T14:41:40+03:00
Происшествия

Коля Цыган, расстрелявший езида-ростовщика, мог бежать за границу

Скорее всего, он перешел пешком границу России и Казахстана
Виктория МИНАЕВА
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Николай Квочкин мог бежать за границу. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиНиколай Квочкин мог бежать за границу. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Подозреваемый в убийстве Андранника Мурадян мог покинуть территорию России. Об этом КП-Новосибирск заявил источник в силовых структурах.

— Скорее всего, он пересек границу с Казахстаном. Не на самолете и поезде, конечно, потому что там все были предупреждены: его не выпускать. Возможно, даже пешком пересек, — рассказал КП-Новосибирск собеседник.

Напомним, 25 июня в центре Новосибирска из машины расстреляли прохожего. По данным КП-Новосибирск, погибший Андранник Мурадян был ростовщиком. А предполагаемый его убийца — клиентом по прозвищу «Коля Цыган». Он задолжал Андраннику крупную сумму денег.

Не отдавал деньги, тот на него надавил. Цыгану не понравилось, в какой форме с ним поговорили и он решил отомстить, — сказал наш источник.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». А новосибирский суд заочно арестовал 32-летнего беглеца, которого по паспорту зовут Николай Квочкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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