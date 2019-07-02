Коля Цыган, расстрелявший езида-ростовщика, мог бежать за границу

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-02T14:41:40+03:00

Николай Квочкин мог бежать за границу. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Скорее всего, он перешел пешком границу России и Казахстана

Изменить размер текста: A A

Подозреваемый в убийстве Андранника Мурадян мог покинуть территорию России. Об этом КП-Новосибирск заявил источник в силовых структурах.

— Скорее всего, он пересек границу с Казахстаном. Не на самолете и поезде, конечно, потому что там все были предупреждены: его не выпускать. Возможно, даже пешком пересек, — рассказал КП-Новосибирск собеседник.

Напомним, 25 июня в центре Новосибирска из машины расстреляли прохожего. По данным КП-Новосибирск, погибший Андранник Мурадян был ростовщиком. А предполагаемый его убийца — клиентом по прозвищу «Коля Цыган». Он задолжал Андраннику крупную сумму денег.

— Не отдавал деньги, тот на него надавил. Цыгану не понравилось, в какой форме с ним поговорили и он решил отомстить, — сказал наш источник.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». А новосибирский суд заочно арестовал 32-летнего беглеца, которого по паспорту зовут Николай Квочкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске в центре города расстреляли мужчину: объявлен план перехват

ЧП случилось рядом с метро Красный проспект. Возле дома №1 на улице Гоголяна остановке стоял мужчина. К нему подъехал серый Nissan с армянскими номерами, машина притормозила и послышались звуки стрельбы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU