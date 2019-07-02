Взяла деньги из кассы: директор-бюджетница «подарила» себе «Айфон»

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-02T14:10:36+03:00

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В районному суде Новосибирска вынесли приговор Инне Симоновой, директрисе Новосибирского областного многофункционального центра прикладных квалификаций. Под статью о присвоении по предварительному сговору и использовании служебного положения женщина попала из-за тяги к техническим новинкам. В феврале прошлого года директору захотелось приобрести «Айфон 6», но деньги на «игрушку» женщина решила потратить не из своего кармана.

— Симонова совместно с главным бухгалтером взяла в кассе в подотчет денежные средства на нужды учреждения. Составила фиктивные первичные документы о приобретении товаров для оргтехники, которые фактически не покупались, и передала деньги в бухгалтерию, — рассказывают в прокуратуре Новосибирской области.

На переданные средства бухгалтера купили начальнице «Айфон» за 39 500 рублей. Афера раскрылась, Инна Симонова во всем призналась, телефон пришлось сдать, а ущерб возместить. Директрису приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU