Проект «Академгородок 2.0» ускорит развитие социальной инфраструктуры

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-02T13:13:09+03:00

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О развитии инфраструктуры губернатору Новосибирской области Андрею Травникову доложили на заседании профильного Координационного Совета.

— Важно в Новосибирском научном центре создать современную социальную инфраструктуру. Основная повестка сегодня посвящена конкретным проектам в этом направлении, — отметил губернатор.

По словам министр образования региона Сергея Федорчука, планируется строительство 14 объектов образования, в том числе 7 школ и 7 детских садов. На это будет потрачено почти 4 миллиарда рублей — федеральные и областные деньги.

За два предстоящих года реализуют девять проектов. В настоящее время ведется строительство школ проектной мощностью 1100 мест каждая в Краснообске и в бердском микрорайоне Южный, очередная школа в Кольцово — на 1050 мест, начато строительство корпуса для младших классов с бассейном и лабораториями лицея №130 им. Академика М.А. Лаврентьева. Предусмотрено строительство детского сада в Краснообске, двух дошкольных образовательных учреждений в Кольцово и двух — в Бердске.

По срокам сдачи объектов информация следующая: в 2019 году откроется школа в Кольцово и три детских сада — в Краснообске, Кольцово и Бердске.

Также свое развитие получат сферы медицины, спорта и транспортная инфраструктура.

ИСТОЧНИК KP.RU