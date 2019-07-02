Вместо высоток разобьют парк: новосибирцы решили судьбу участка на улице Демакова

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-02T11:57:09+03:00

Новосибирцы сами решили, каким образом будет благоустроен парк в Академгородке. Фото: Влад КОМЯКОВ

Проект и этапы работ определены, новый сквер откроют в 2020 году

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Участок расположенный в Академгородке на пересечении улиц Демакова и Русской благоустроят. Основные параметры создания будущего сквера определили сами жители с помощью электронного голосования на портале «Электронная демократия Новосибирской области». Площадь участка — 2,5 гектара, вложения составят порядка 80 миллионов рублей, сроки работ — 2019-2020 годы.

Участок на улице Демакова имеет сложную судьбу: он мог быть отдан под застройку, но жители отстояли зеленый уголок.

— Благодаря упорству, неравнодушию горожан и нашей политической воле сквер будет обустроен. Около 10 лет решался вопрос по передаче этого участка в распоряжение муниципалитета. Мэрия делала все возможное, чтобы не допустить его продажу и дальнейшую застройку. И вот процесс передачи земли в муниципальную собственность завершился, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Участок вошел в федеральную программу «Создание комфортной городской среды». За его благоустройство проголосовали жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU