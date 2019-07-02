2019-07-02T10:08:09+03:00
Происшествия

Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина

Грузовик сдавал назад на тротуаре и не заметил стоявшую там девушку
Надежда ЯРКОВА
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Девушка погибла на месте ДТП. Фото: Владислав Савченков.Девушка погибла на месте ДТП. Фото: Владислав Савченков.
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Печальный инцидент произошел сегодня днем в Кировском районе. Там девушка погибла под колесами грузовика.

— Это произошло сегодня, 2 июля в 10:30 утра. ГАЗель Next двигалась задним ходом по тротуару возле магазина «Монетка» по улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 для погрузки- выгрузки товара. В какой-то момент водитель совершил наезд на девушку, которая стояла возле магазина, и наехал на нее, — рассказал КПНовосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

В результате ДТП, от полученных травм, девушка 1998 года рождения погибла на месте.

По словам очевидцев в соцсетях, девушка, в момент наезда, разговаривала по телефону.

— В данный момент в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — добавил Савченков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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