Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина
Печальный инцидент произошел сегодня днем в Кировском районе. Там девушка погибла под колесами грузовика.
— Это произошло сегодня, 2 июля в 10:30 утра. ГАЗель Next двигалась задним ходом по тротуару возле магазина «Монетка» по улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 для погрузки- выгрузки товара. В какой-то момент водитель совершил наезд на девушку, которая стояла возле магазина, и наехал на нее, — рассказал КП — Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
В результате ДТП, от полученных травм, девушка 1998 года рождения погибла на месте.
По словам очевидцев в соцсетях, девушка, в момент наезда, разговаривала по телефону.
— В данный момент в полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, — добавил Савченков.
ИСТОЧНИК KP.RU