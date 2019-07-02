Вещи остались в общежитии: новосибирец пропал в день увольнения с работы

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-02T09:20:41+03:00

Новосибирец пропал в тот день, когда уволился с работы. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

О местонахождении мужчины ничего не известно уже почти две недели

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 33-летнего Игоря Анатольевича Бордакова, который проживал в общежитии в Ленинском районе Новосибирска. С 20 июня его местонахождение неизвестно.

— Жил он в общежитии, там же остались и все его вещи. 20 июня он уволился с работы и с того дня и по сегодняшний день о его местонахождении никто не знает. Телефон его не отвечает, отключен, — рассказала КП — Новосибирск руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских. — Отец пропавшего обратился с заявлением в полицию и к нам за помощью.

Приметы: рост пропавшего 186 сантиметров, плотное телосложение, глаза серо-голубые, волосы светло-русые. Был одет: возможно в камуфляжные штаны или синие джинсы, футболку, на ногах — черные тапки или кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Игорь Бордаков, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

Телефон его не отвечает, а вещи все остались в общежитии. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU