«Я уже начал хрюкать и синеть»: психиатр-нарколог и посетитель устроили драку в больнице

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-02T09:21:47+03:00

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Выяснение отношений между психиатром-наркологом и посетителем в Бердске закончилось для первого — больничным, а второго — травматологией. Причиной драки стала медсестра наркологического отделения Ирина Евтушенко.

— С психиатром-наркологом Константином Фалалеевым у нас возник конфликт на фоне рабочих моментов. Доктор стал ругать меня матерными словами, а еще сказал: «Я тебя сейчас ладошкой прикрою, и тебя не станет, и в лучшем случае ты окажешься на реанимационной койке». После этого Фалалеев два раза ударил меня по щеке, я упала на диван, он схватил меня за ногу, швырнул на пол и начал пинать. Я стала звать на помощь старшую медсестру. Она прибежала, встала между нами, а после вывела доктора из кабинета. На мою реплику: «Я напишу заявление в полицию», Фалалеев снова попытался меня ударить. Не желая мириться, я в тот же день поехала и зафиксировала нанесенные им побои, — рассказала бердскому сайту «Свидетель» медсестра.

В наркологическом отделении ЦГБ вместе с Ириной работает ее родная сестра — Татьяна. В поисках защиты, она рассказала о случившемся происшествии двоюродному брату — Вячеславу Смирнову, который уже давно лично знаком с врачом Константином Фалалеевым. Оба мужчины довольно успешно занимались самбо и даже когда-то вместе отдыхали в спортивном лагере. Брат решил вступиться за обиженную сестру.

— Пусть меня проверяют на полиграфе, я уверен, что «детектор лжи» подтвердит мою правдивость, Я просто зашел поговорить с доктором по-мужски, чтобы понять, как он смог ударить женщину. Результат — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб, — говорит Вячеслав Смирнов. — При входе в кабинет я увидел, что на подоконнике у него лежит кухонный нож. Он отвлек мое внимание движением левой руки, а правой нанес сильный удар в нижнюю челюсть. Я упал на колено, он врезал мне с ноги, после применил удушающий захват, стал бить по затылку. Когда я уже начал «хрюкать» и синеть, в кабинет забежали мои сестры, они стали отдирать от меня Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Мы так и сделали, а после приехала группа быстрого реагирования и полиция.

Доктор, в свою очередь, заявил, что у него после драки сотрясение.

— Все началось с замечания, которое я сделал медсестре Евтушенко. Она не соблюдает субординацию, некрасиво ведет себя с пациентами. Я попытался ее повоспитывать, мы поругались, но рукоприкладства не было. На самом деле нападение было на меня. Мои замечания медсестра восприняла как личную обиду и на следующий день привела в отделение брата, чтобы он меня побил, — рассказывает свою версию произошедшего «Свидетелю» врач Фалатеев. — Я получил два раза по голове и мне ничего не оставалось делать, как защищаться. Потом в кабинет прибежали его двоюродные сестры Татьяна и Ирина и поцарапали мне все лицо, шею и руки.

Фалалеев добавил, что уже написал заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Смирнова. Также он намерен добиваться увольнения данных медсестер из наркологического отделения городской больницы.

Сейчас по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU