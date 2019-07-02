2019-07-02T09:21:47+03:00
Общество

«Я уже начал хрюкать и синеть»: психиатр-нарколог и посетитель устроили драку в больнице

По словам полицейских, приехавших в наркологию по вызову испуганных сотрудников, кабинет, где произошла драка, был буквально залит кровью
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Выяснение отношений в бердской больнице закончились дракой врача и посетителя. Фото: Сергея Болдырева.Выяснение отношений в бердской больнице закончились дракой врача и посетителя. Фото: Сергея Болдырева.
Изменить размер текста:

Выяснение отношений между психиатром-наркологом и посетителем в Бердске закончилось для первого — больничным, а второго — травматологией. Причиной драки стала медсестра наркологического отделения Ирина Евтушенко.

— С психиатром-наркологом Константином Фалалеевым у нас возник конфликт на фоне рабочих моментов. Доктор стал ругать меня матерными словами, а еще сказал: «Я тебя сейчас ладошкой прикрою, и тебя не станет, и в лучшем случае ты окажешься на реанимационной койке». После этого Фалалеев два раза ударил меня по щеке, я упала на диван, он схватил меня за ногу, швырнул на пол и начал пинать. Я стала звать на помощь старшую медсестру. Она прибежала, встала между нами, а после вывела доктора из кабинета. На мою реплику: «Я напишу заявление в полицию», Фалалеев снова попытался меня ударить. Не желая мириться, я в тот же день поехала и зафиксировала нанесенные им побои, — рассказала бердскому сайту «Свидетель» медсестра.

В наркологическом отделении ЦГБ вместе с Ириной работает ее родная сестра — Татьяна. В поисках защиты, она рассказала о случившемся происшествии двоюродному брату — Вячеславу Смирнову, который уже давно лично знаком с врачом Константином Фалалеевым. Оба мужчины довольно успешно занимались самбо и даже когда-то вместе отдыхали в спортивном лагере. Брат решил вступиться за обиженную сестру.

— Пусть меня проверяют на полиграфе, я уверен, что «детектор лжи» подтвердит мою правдивость, Я просто зашел поговорить с доктором по-мужски, чтобы понять, как он смог ударить женщину. Результат — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб, — говорит Вячеслав Смирнов. — При входе в кабинет я увидел, что на подоконнике у него лежит кухонный нож. Он отвлек мое внимание движением левой руки, а правой нанес сильный удар в нижнюю челюсть. Я упал на колено, он врезал мне с ноги, после применил удушающий захват, стал бить по затылку. Когда я уже начал «хрюкать» и синеть, в кабинет забежали мои сестры, они стали отдирать от меня Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Мы так и сделали, а после приехала группа быстрого реагирования и полиция.

Доктор, в свою очередь, заявил, что у него после драки сотрясение.

— Все началось с замечания, которое я сделал медсестре Евтушенко. Она не соблюдает субординацию, некрасиво ведет себя с пациентами. Я попытался ее повоспитывать, мы поругались, но рукоприкладства не было. На самом деле нападение было на меня. Мои замечания медсестра восприняла как личную обиду и на следующий день привела в отделение брата, чтобы он меня побил, — рассказывает свою версию произошедшего «Свидетелю» врач Фалатеев. — Я получил два раза по голове и мне ничего не оставалось делать, как защищаться. Потом в кабинет прибежали его двоюродные сестры Татьяна и Ирина и поцарапали мне все лицо, шею и руки.

Фалалеев добавил, что уже написал заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Смирнова. Также он намерен добиваться увольнения данных медсестер из наркологического отделения городской больницы.

Сейчас по данному факту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина
Вещи остались в общежитии: новосибирец пропал в день увольнения с работы
Суд рассмотрит дело о магических ритуалах: ясновидящая из подмосковного монастыря оказалась мошенницей
«Начала царапать и топить своего друга»: рыбаки вытащили под Бугринским мостом потерявшую сознание в воде школьницу
Докатался до тюрьмы: новосибирца лишили прав на 85 месяцев за езду под наркотиками
Кражи и скандалы предотвращены
Посмотрите, что делает любовь: запущенный котенок превратился в «принцессу»
5 километров в час: массовое ДТП на Бугринском мосту парализовало движение на левый берег
Собирается пробка: машина «Яндекс.Такси» протаранила троллейбус на перекрестке после ДТП с иномаркой
Погода на день в Новосибирске: 2 июля будет пасмурно, возможен дождь
«Нас приняли за знаменитостей»: сестры в купальниках прошлись по центру Новосибирска
Черные дыры: на улицах Новосибирска начали пропадать люки от ливневок
Вопросы к транспортной полиции: полковник проведет прием граждан в Новосибирске
«Дела очень плохи»: новосибирец попал в реанимацию после укуса клеща
Нужна еда и одежда: новосибирцы собирают гуманитарную помощь для Иркутской области
Написали гадости: неизвестные испортили мемориальную доску в Болотном
Виноват взрослый: девочка попала в больницу после падения с лошади
Десятки садиков и школ: губернатор Новосибирской области рассказал о планах на ближайшие годы
Мошенник, укравший 200 миллионов у дольщиков, пытался бежать за границу по паспорту умершего брата
Родственникам здесь не место: чиновникам счетной палаты запретили устраивать к себе на работу жен и детей
Как в GTA: водитель «Мерседеса» устроил погоню с аварией, пытаясь скрыться от ДПС
«Нам никто не хотел помогать»: сломанный рейсовый автобус «Павлодар- Новосибирск» простоял на обочине 6 часов
Похожи на маленьких мутантов: сибиряки нашли редких птенцов вертишейки
Ночной полет: иномарка с пьяным водителем угодила в коммунальную яму на Фрунзе
Попробуй, арестуй: гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска
Сладкая и опасная: на площади Ленина загорелась палатка с сахарной ватой
Погода на день в Новосибирске: 1 июля будет плюс 21 градусов