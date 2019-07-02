«Начала царапать и топить своего друга»: рыбаки вытащили под Бугринским мостом потерявшую сознание в воде школьницу

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-02T08:05:52+03:00

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Инцидент, который закончился счастливым спасением, произошел вечером в понедельник, 1 июля на реке Обь в районе Бугринского моста в Новосибирске.

— Двое подростков: парень и девушка, прыгнули в воду с причала и девушка начала тонуть. Испуганная девушка запаниковала и начала топить своего друга, расцарапав ему кожу ногтями. После, нахлебавшись воды, девушка потеряла сознание, а течение относило их дальше от берега. На помощь двум уже обессилившим подросткам пришли рыбаки, которые увидели все происходящее. Они и вытащили подростков на берег, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Там же, недалеко, на Бугринском пляже дежурили матросы-спасатели. К ним и обратились за помощью очевидцы происшествия. Спасатели оказали девушке 2003 года рождения необходимую первую помощь, привели ее в сознание и вызвали бригаду «скорой помощи», а после передали девушку врачам.

— Также утром того же дня спасатели вытащили из воды очередного погибшего. Мужчина, примерно 40 лет, был найден в воде на озере в Дзержинском районе по Воронежскому переулку. Его тело было передано в руки правоохранителей, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU