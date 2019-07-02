Докатался до тюрьмы: новосибирца лишили прав на 85 месяцев за езду под наркотиками

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-02T07:36:02+03:00

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41-летний житель Кировского района Новосибирска может отправиться в тюрьму за периодические поездки по городу под наркотиками.

— Суд установил, что ранее судимый новосибирец дважды привлекался к административной ответственности за отказ от прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. За это он был лишен водительских прав на 3 года. Однако это не помешало ему садиться за руль и дальше. Так ночью 8 октября 2018 года он же, находясь в состоянии наркотического опьянения, выехал из дома до аптеки, но был остановлен сотрудниками ДПС. При разговоре они заметили, что мужчина находится в состоянии опьянения, ему было предложено пройти медосвидетельствование. Оно же показало, наличие в его организме наркотического вещества, — рассказали в пресс-службе Кировской прокуратуры.

После этого в ночь с 19 на 20 ноября того же года, обвиняемый, находясь у себя дома, вновь употребил наркотики, и решил по просьбе знакомого сесть за руль своей машины, чтобы помочь перевезти строительные материалы. Проезжая возле дома 51/1 по улице Сибиряков-Гвардейцев, он снова был остановлен сотрудниками ДПС, и ему было предложено пройти медосвидетельствование, от которого он отказался. По данным фактам в декабре 2018 года были возбуждены уголовные дела.

— Несмотря на то, что в отношении обвиняемого уже велось расследование, он продолжал ездить за рулем своего автомобиля в состоянии наркотического опьянения. В январе 2019 года мировыми судьями Октябрьского и Ленинского районов мужчина был признан виновным в еще двух преступлениях по этой же статье. Ему назначено наказание — лишение свободы на 8 месяцев условно с лишением права управлением транспортными средствами на 2 года за каждое. Однако, 26 января, 23 февраля, 12 и 18 марта 2019 года мужчина вновь был остановлен сотрудниками ДПС в Кировском районе за рулем в состоянии опьянения. В апреле 2019 года обвиняемый взят под стражу, — добавили в ведомстве.

В настоящее время общий срок запрета на управление автомобилем для новосибирца составляет 85 месяцев — это 7 лет и 1 месяц. Уголовное дело по шести эпизодам преступлений направлено в Кировский районный суд.

— Новосибирцу грозит до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами до 3 лет, — отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU