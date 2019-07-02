2019-07-02T07:30:53+03:00
Происшествия

Кражи и скандалы предотвращены

Помощь сотрудников охраны Агентства безопасности «Гвардия» в минувшие выходные дни потребовалась в самых различных заведениях города Новосибирска и области
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства безопасности «Гвардия».
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29 июня в Ленинском районе, в банке на улице Ватутина, мужчина стоял в очереди и по рассеянности пропустил ее. Обнаружив это, начал возмущаться, при этом выражался в адрес администрации нецензурной бранью. Для того чтобы утихомирить скандалиста, банк вызвал ГБР. После беседы с «гвардейцами» мужчина успокоился и покинул заведение.

30 июня в поселке Красный Восток Новосибирского района на производстве полуфабрикатов наемный рабочий попытался похитить из цеха орехи и изюм, которые используются для приготовления начинки. Благодаря бдительности охранника попытка хищения продуктов не удалась. Воришка был задержан на проходной. Служба безопасности предприятия извещена о произошедшем.

30 июня в продуктовом магазине на улице Блюхера группа лиц из пяти человек пыталась похитить продукты питания. Будучи застигнутыми за попыткой кражи, товар они оставили в торговом зале. А заметив, что сотрудники магазина вызвали охрану, трусливо сбежали.

30 июня в Центральном районе, в пельменной на Красном проспекте, компания из четырех человек отказалась оплатить счет на сумму 179 рублей. Персонал вызвал группу быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия». Нарушители решили сбежать. В ходе задержания в тамбуре заведения возникла потасовка. При этом один из гостей проломил гипсокартонную перегородку. В итоге другой молодой человек из этой компании рассчитался по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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