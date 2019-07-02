2019-07-02T06:40:30+03:00
Дом. Семья

Посмотрите, что делает любовь: запущенный котенок превратился в «принцессу»

Сейчас подросшей и похорошевшей Матреше ищут дом и добрых хозяев
Надежда ЯРКОВА
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Посмотрите, что сделала с котенком любовь и забота. Фото: Наталья Зимогляд.Посмотрите, что сделала с котенком любовь и забота. Фото: Наталья Зимогляд.
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Матрешу нашли, когда она была совсем еще маленьким, беспомощным, котенком, выброшенным в подъезд вместе со своими собратьями.

— Мы увидели пост в группе помощи Новосибирска и забрали только одну детку, Матрешу, а других растащили, видимо, они сильно плакали. А женщина, которая создала пост, не захотела нам помочь и придержать их. Мы ее помыли и посмотрели, она была совсем кроха, грязная, беззащитная, напуганная. С такими только наша Аленка справится, и мы отвезли ей бедную «зайку», — рассказала о нелегкой судьбе котенка волонтер Наталья Зимогляд.

И вот теперь, спустя почти четыре месяца кошечку просто не узнать. Из маленького, дрожащего комочка, она превратилась в прекрасную черно-белую кошечку с необыкновенной красоты глазками. И живет она теперь не одна, а в компании других кошек, ищущих добрых хозяев, и собаки Аэлиты. Она породы итальянский Кане-корсо, но при этом чувствует себя кошкой и ест с ними из одной миски. Когда в дом приносят котят, например, новорожденных, она их вылизывает, как мама-кошка и очень их любит.

— Также и с Матрешкой — они очень дружно живут и заботятся друг о друге. А куратор Алена им всем — словно мама, — добавила волонтер.

Матрешке, кстати, ищут дом и добрых хозяев, которые станут ей друзьями и подарят ей любовь и заботу.

У Матреши с Аэлитой нежная дружба. Фото: Наталья Зимогляд.

У Матреши с Аэлитой нежная дружба. Фото: Наталья Зимогляд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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