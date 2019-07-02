2019-07-02T05:42:44+03:00
Происшествия

5 километров в час: массовое ДТП на Бугринском мосту парализовало движение на левый берег

На Бугринском мосту образовался затор из-за столкнувшихся машин
Надежда ЯРКОВА
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На Бугринском мосту произошло массовое ДТП. Стоп-кадр с видео.На Бугринском мосту произошло массовое ДТП. Стоп-кадр с видео.
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Сразу четыре машины стали участниками массового ДТП сегодня утром, 2 июля в Новосибирске.

— На Бугринском мосту со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Ватутина собралась пробка из-за большой аварии. В ДТП пострадало четыре машины, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Сергей.

На видео машины на «аварийках» стоят по правой и левой стороне моста, что заметно затрудняет проезд для других участников движения.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения машин на данном участке не превышает 5 км/ч.

Добавим, что это сегодня не первая авария, затруднившая движение в городе. Чуть ранее в Октябрьском районе из-за столкновения машины такси и троллейбуса собралась пробка по улице Кирова.

Массовое ДТП на Бугринском мосту парализовало движение на левый берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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