5 километров в час: массовое ДТП на Бугринском мосту парализовало движение на левый берег
Сразу четыре машины стали участниками массового ДТП сегодня утром, 2 июля в Новосибирске.
— На Бугринском мосту со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Ватутина собралась пробка из-за большой аварии. В ДТП пострадало четыре машины, — рассказал КП — Новосибирск очевидец Сергей.
На видео машины на «аварийках» стоят по правой и левой стороне моста, что заметно затрудняет проезд для других участников движения.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения машин на данном участке не превышает 5 км/ч.
Добавим, что это сегодня не первая авария, затруднившая движение в городе. Чуть ранее в Октябрьском районе из-за столкновения машины такси и троллейбуса собралась пробка по улице Кирова.
Массовое ДТП на Бугринском мосту парализовало движение на левый берег.
ИСТОЧНИК KP.RU