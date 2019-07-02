2019-07-02T05:02:01+03:00
Происшествия

Собирается пробка: машина «Яндекс.Такси» протаранила троллейбус на перекрестке после ДТП с иномаркой

В городе очередная авария с участием «Яндекс.Такси»: водитель такси устроил лобовое столкновение с пассажирским транспортом
Надежда ЯРКОВА
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Иномарка протаранила автобус лоб в лоб.Иномарка протаранила автобус лоб в лоб.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла сегодня, 2 июля в 7:05 утра в Октябрьском районе Новосибирска.

— Троллейбус стоял на светофоре со стороны улицы Воинской по Богаткова, в сторону улицы Кирова. Mitsubishi выезжал с Лескова на зеленый сигнал светофора. Kia Rio «Яндекс.Такси» двигался по Бориса Богаткова со стороны Кирова, в сторону Воинской. Произошло столкновение с Mitsubishi передними частями, автомобили развернуло и они столкнулись задними частями. Такси выкинуло на «встречку», где он столкнулся с троллейбусом, — рассказали в группе ДТП САС 54/Новости Новосибирска Автоспас.

В аварии пострадали водитель и пассажир «Киа» и водитель «Митсубиси». На месте аварии работают ГИБДД, ждут «скорую».

Теперь автомобильное движение в сторону улицы Кирова и в обратном направлении затруднено.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения машин на данном участке — от 7 до 25 км/ч. В целом состояние на дорогах города на данный момент оценивается всего в 3 балла.

Машина "Яндекс.Такси" получила приличные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Машина "Яндекс.Такси" получила приличные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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