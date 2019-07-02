2019-07-02T03:31:32+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 2 июля будет пасмурно, возможен дождь

Синоптики обещают новосибирцам теплую, но пасмурную погоду с дождем и грозами
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем возможен небольшой дождь.Сегодня днем возможен небольшой дождь.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 25 градусов тепла, может пройти небольшой дождь с грозами.

— Во вторник, 2 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи похолодает до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 4-9 и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, днем по востоку местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 23 градусов днем и до 15 градусов ночью. В последующие дни в городе будет тепло, но ожидаются ежедневные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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