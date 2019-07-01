2019-07-01T16:26:23+03:00
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Черные дыры: на улицах Новосибирска начали пропадать люки от ливневок

Жители заметили пропажу одновременно в нескольких местах
Анна ПАШАГИНА
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Вместо предупредительного знака - мусор.Вместо предупредительного знака - мусор.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Информация о «черных дырах» появилась в группе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54». Подписчики столкнулись с проблемой в Октябрьском и Дзержинском районах.

Первый неприятный случай произошел на пересечении улиц Никитина и Кирова: сибиряк угодил колесом машины в яму, пробил шину. На следующий день мужчина ехал по тому же маршруту и увидел, что сток огорожен мешками для мусора.

— Никаких предупредительных знаков не было, — пишет участник происшествия.

Такая же ситуация происходит на улице Бориса Богаткова между домами №192 и №194.

— На ливневке нет уже третий день решетки, — рассказывает другой подписчик паблика.

По словам мужчины, сток забит землей и сверху прикрыт ветками.

— Дорожники с этой проблемой не борются. Даже огородить ливневку не могут, — продолжает мужчина.

В комментариях под постами сибиряки высказывают свои догадки о том, куда делись люки:

— Сам снял, сдал на металлолом, засунул ветки, взял телефон, сфотографировал и пост выложил в группу.

— Люки по ночам воруют, и никто не шерстит приемщиков металла, видать в доле. По-другому это не объяснить.

— На Кошурникова люки только успевают менять — воруют их нещадно, — делятся наблюдениями сибиряки.

Открытый люк завален мусором и ветками. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Открытый люк завален мусором и ветками.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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