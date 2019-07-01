2019-07-01T16:02:39+03:00
Общество

Вопросы к транспортной полиции: полковник проведет прием граждан в Новосибирске

Любой желающий сможет задать свой вопрос на тему транспорта
Алена КУЛЕШОВА
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В том числе можно будет задать вопрос о зацеперах.В том числе можно будет задать вопрос о зацеперах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный инспектор МВД полковник полиции Юрий Георгиевич Плющ встретится с новосибирцами, чтобы обсудить вопросы работы органов внутренних дел на транспорте. Встреча будет проходить в формате личного приема, попасть на нее сможет любой желающий. Для этого нужно предварительно записаться по телефону (383) 319-42-46. Запись осуществляется ежедневно в рабочее время. Необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и содержание вопроса.

— Планируется обсудить, в первую очередь, вопросы в рамках нашей компетенции, которые волнуют непосредственно самих граждан, — пояснили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, — к примеру, вопросы об охране общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры, о преступлениях, совершенных на транспорте. Может быть, обратится кто-то из потерпевших.

Прием будет проходить 13 июля с 10 часов утра в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу по адресу: ул. Железнодорожная, д. 3. В ходе приема нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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