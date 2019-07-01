Нужна еда и одежда: новосибирцы собирают гуманитарную помощь для Иркутской области

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-01T14:53:06+03:00

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В Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт, на данный момент уже затоплено свыше 3 тысяч домов, есть погибшие. Многие люди лишились своих домов и нуждаются в помощи.

Новосибирское отделение «Единой России» объявило о сборе гуманитарной помощи пострадавшим при паводке. В Иркутскую область собираются отправить бутилированную воду, полотенца, одежду и обувь, спальные мешки, посуду и продукты. Принять участие в сборе средств можно ежедневно с 9:00 до 18:00, по адресу: ул. Красный проспект, 80, а также во всех местных отделениях партии.

Свой сбор помощи открыл Новосибирский тату-салон «Alpha Tattoo», там организовали пост гуманитарной помощи по сбору вещей прямо у себя в студии.

— У нескольких наших сотрудников живут родственники в Иркутской области, мы узнали о случившемся и не смогли остаться в стороне, — рассказали КП-Новосибирск в «Alpha Tattoo», — Мы организовали пункт помощи у нас в салоне. Уже приходило несколько людей, приносили вещи, продукты, детское питание, посуду. Мы планируем отправку 5 или 8 числа, так как снова ожидается паводок.

Вещи планируют отправлять в Иркутскую область при помощи волонтеров на машинах или на поезде.

— У нас налажены связи с местными волонтерами, вся собранная помощь будет передаваться через них, — пояснили в тату-салоне, — если люди будут продолжать приходить к нам, мы организуем вторую отправку.

Пост гуманитарной помощи находится в тату-салоне по адресам: ул. Писарева, 53 и ул. Дуси Ковальчук, 185. Вещи можно принести с 10:00 до 21:00 и передать администратору.

ИСТОЧНИК KP.RU