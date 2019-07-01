Написали гадости: неизвестные испортили мемориальную доску в Болотном

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-01T14:24:03+03:00

Надписи расположены прямо рядом с фамилиями погибших. Фото: vk.com/bolotnoye

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Жители города Болотное возмутились поведением хулиганов, которые испортили доску памяти оскорбительными надписями. Рядом с фамилиями погибших в Великой Отечественной войне появились ругательства, нецензурные слова.

Пост появился в паблике «Типичное Болотное» и тут же вызвал возмущение местных жителей. На памятнике видны оскорбления в адрес некоего Лычко, однофамильца защитника Отечества.

Оскорбления написаны карандашом на доске, которая является частью Мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

— Вот один вопрос, какие моральные уроды это сделали? — пишет автор поста.

— Заставить того, кто написал языком вылизать всю эту чушь!

— Какое поколение воспитали, тем и пользуйтесь. Они ничего не знают о войне, — возмутились люди в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU