Написали гадости: неизвестные испортили мемориальную доску в Болотном
Жители города Болотное возмутились поведением хулиганов, которые испортили доску памяти оскорбительными надписями. Рядом с фамилиями погибших в Великой Отечественной войне появились ругательства, нецензурные слова.
Пост появился в паблике «Типичное Болотное» и тут же вызвал возмущение местных жителей. На памятнике видны оскорбления в адрес некоего Лычко, однофамильца защитника Отечества.
Оскорбления написаны карандашом на доске, которая является частью Мемориального комплекса воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
— Вот один вопрос, какие моральные уроды это сделали? — пишет автор поста.
— Заставить того, кто написал языком вылизать всю эту чушь!
— Какое поколение воспитали, тем и пользуйтесь. Они ничего не знают о войне, — возмутились люди в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU