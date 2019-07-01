Виноват взрослый: девочка попала в больницу после падения с лошади

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-01T13:40:49+03:00

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Инцидент произошел 29 июня в деревне Юрт-Ора Новосибирской области. Девочка попросила парня покатать ее на лошади, и он согласился. Однако перед этим молодой человек не убедился в том, что двенадцатилетний ребенок сможет удержаться в седле, а просто посадил ее верхом на лошадь и начал движение. Через некоторое время животное начало вести себя слишком активно и непредсказуемо, в процессе чего сбросило со спины девочку.

— Юная наездница получила во время падения травмы, классифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, и в настоящее время находится под присмотром врачей, — прокомментировали в следственном управлении Новосибирской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На данный момент, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU