Виноват взрослый: девочка попала в больницу после падения с лошади
Инцидент произошел 29 июня в деревне Юрт-Ора Новосибирской области. Девочка попросила парня покатать ее на лошади, и он согласился. Однако перед этим молодой человек не убедился в том, что двенадцатилетний ребенок сможет удержаться в седле, а просто посадил ее верхом на лошадь и начал движение. Через некоторое время животное начало вести себя слишком активно и непредсказуемо, в процессе чего сбросило со спины девочку.
— Юная наездница получила во время падения травмы, классифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, и в настоящее время находится под присмотром врачей, — прокомментировали в следственном управлении Новосибирской области.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На данный момент, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU