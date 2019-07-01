Десятки садиков и школ: губернатор Новосибирской области рассказал о планах на ближайшие годы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-01T12:35:26+03:00

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Региональный министр образования Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства детского сада и школы в Плющихинском жилмассиве. Работа идет полным ходом, оба объекта должны быть сданы в этом году. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ближайших планах по подобным проектам в области:

— В ближайшую трехлетку нам предстоит построить 17 школ общей численностью почти 14 тысяч мест, в том числе уже в этом году — 6 новых школ почти на 4 тысячи мест. В следующие три года количество вновь возводимых школ будет вдвое больше. По детским садам — 52 объекта в ближайшие 6 лет, при этом основной объем необходимо ввести в строй в ближайшие три года — это 44 объекта. На фоне таких масштабных задач важно сразу же, с самого старта, строго соблюдать сроки и качество строительства, — отметил глава региона.

Сейчас все работы на объектах идут в соответствии с графиком. Также во время выезда губернатор задел тему состояния существующих школ. Первое решение принято — в национальный проект «Образование» будет включен капремонт учебных заведений. Общая сумма финансирования уже известна — это 14 миллиардов рублей. Новосибирская область также рассчитывает на эту поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU