Мошенник, укравший 200 миллионов у дольщиков, пытался бежать за границу по паспорту умершего брата

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-01T11:10:23+03:00

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Пограничники задержали на границе с Казахстаном сибиряка, который пытался сбежать по чужому документу, а именно — по паспорту умершего брата.

— Мужчину задержали во время пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска «Павловка». Он пытался выехать за границу Казахстаном на машине по чужому паспорту. Пограничникам он объяснил это тем, что у него долги по кредитам и ему запрещено покидать страну, — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Однако во время проверки выяснилось, что на него возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере долевого строительства. Он обманул более 100 дольщиков и украл около 200 миллионов рублей.

— По судебному решению он должен был находиться под домашним арестом. Но зная, что у него запрет на выезд из России, он взял паспорт своего умершего брата, и попытался покинуть страну незаконно, — отметили в ведомстве, добавив, что на нарушившего запрет сибиряка было возбуждено уголовное дело, а он сам передан в руки правоохранителей.

Отметим, что в Новосибирской области похожая ситуация была с руководством компании «Спецжилстрой». С 2005 по 2012 годы фирма заключила с 383 договора с дольщиками на строительство жилых домов в Новосибирске. Однако впоследствии, недобросовестный застройщик не исполнил своих обязательств перед дольщиками, украв у них более 200 миллионов. В отношении руководства фирмы было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU