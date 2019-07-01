Родственникам здесь не место: чиновникам счетной палаты запретили устраивать к себе на работу жен и детей
На последней сессии Законодательного собрания Новосибирской области были приняты изменения в закон о Контрольно-счетной палате региона. Теперь к родственным связям сотрудников КСП предъявили особые требования.
— Теперь близкие родственники губернатора, спикера заксобрания, министров и других руководителей органов исполнительной власти, согласие на назначение которых дает областной парламент, не могут занимать должность председателя, заместителя председателя или аудитора регионального контрольно-счетного органа, — сообщают Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области.
Запрет также распространяется на родителей, супругов, детей, братьев и сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей руководителей судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории области.
В ведомстве подчеркнули, что новая мера необходима для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. А еще это поможет дальнейшему совершенствованию антикоррупционного законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU