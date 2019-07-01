Как в GTA: водитель «Мерседеса» устроил погоню с аварией, пытаясь скрыться от ДПС

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-01T09:13:30+03:00

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В Новосибирске полиция пыталась остановить водителя Mercedes-Benz, но когда один из стражей порядка начал подходить к автомобилю, водитель решил скрыться, дав по газам.

— Инцидент произошел сегодня ночью, 1 июля в 00:20. Наряд ППС во время патрулирования улицы Большевистской напротив остановки транспорта «Завод Труд» обратили внимание на Mercedes со спущенным колесом. Один из сотрудников полиции подошел к машине, и в этот момент «Мерседес» резко поехал назад, ударив стоявшую позади него Toyota Camry, после чего уехал, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские стали преследовать машину, включив световую и звуковую сигнализации. Правонарушитель попытался скрыться, создавая при этом аварийную ситуацию на дороге, игнорируя неоднократные требования полицейских остановиться. В итоге «Мерседес» удалось задержать на улице Лескова.

— За рулем находился 36-летний мужчина, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. В отношении нарушителя были составлены административные протоколы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, а также за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, — отметили в ведомстве.

Сейчас водитель задержан. Материалы дела для принятия решения направлены в суд.

Водитель «Мерседеса» устроил погоню с аварией, пытаясь скрыться от ДПС.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU