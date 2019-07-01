«Нам никто не хотел помогать»: сломанный рейсовый автобус «Павлодар- Новосибирск» простоял на обочине 6 часов

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-01T08:17:14+03:00

Автобусу оставалось ехать до Новосибирска еще около 400 километров, но он сломался на трассе

Изменить размер текста: A A

По словам пассажирки, автобус простоял на обочине около 6 часов, но никто не остановился им помочь.

— Сегодня на трассе Р-382 «Иртыш», в 5:10 утра, отъехав 10 километров от Карасука в сторону Новосибирска, у нас сломался рейсовый автобус сообщением «Павлодар—Новосибирск». И с этого времени мы стоим на обочине дороги с включенной «аварийкой» и красным треугольником. И хоть бы кто остановился из проезжающих мимо машин, чтобы спросить, нужна ли нам помощь! — рассказала пассажирка автобуса, жительница Новосибирска Надежда Шуринова.

Она добавила, что на автобусе от границы они успели отъехать всего на 50 километров. До Новосибирска осталось около 400 километров.

— В автобусе 24 человека, из них много маленьких детей. Люди ходят вдоль дороги в ожидании другого автобуса с Павлодара. Запасной автобус вызвали сразу после поломки, но он почему-то застрял на нейтральной территории пограничного контроля. А у нашего автобуса поломка, требующая запчасть, которую вроде как тоже везут, — уточнила Надежда.

И только в 11:45 подъехал автобус, в который пересадили людей. Таким образом, пассажиры ждали резервный автобус чуть больше 6 часов.

— Водители сломавшегося автобуса остались на месте, будут, наверное, чинить его, так как сейчас он не транспортабелен, — добавила сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU