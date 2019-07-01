Похожи на маленьких мутантов: сибиряки нашли редких птенцов вертишейки

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-01T07:19:25+03:00

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К новосибирским волонтерам в руки попали необычные птенцы — «мутанты» с торчащими кусками розовой кожи- это оказались редкие птички — вертишейки.

— В пятницу днем в Центр позвонили, а после прислали интересные фотографии очень необычных, на первый взгляд, птенцов. Такие птички поступают к нам впервые, да и вообще встречаются редко городским жителям. Чуть позже, к вечеру того же дня, два молодых человека привезли этих необычных «мутантиков» к нам, — рассказали в Центре реабилитации диких животных (ЦРПХ НСО).

Волонтеры птенчиков отогрели и покормили насекомыми. Фото: vk.com/birds54.

Оказалось, что парни находились на рабочем выезде в Прокопьевске. Это около 300 километров и занимались там спилом аварийных деревьев. В одном из таких деревьев и оказалось дупло с гнездом этой птички.

— Птенцов было около десяти, но восемь из них, по-видимому, были постарше, и разбежались по кустам. А двое маленьких остались в руках молодых людей, — уточнили в Центре, добавив, что когда их привезли к волонтерам, малышей отогрели, и они даже получили свою первую порцию насекомых. Сейчас их будут откармливать, выхаживать и ставить на ноги.

Сибиряки нашли редких птенцов вертишейки.

ИСТОЧНИК KP.RU