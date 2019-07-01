Ночной полет: иномарка с пьяным водителем угодила в коммунальную яму на Фрунзе

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-01T06:39:54+03:00

В аварии у девушки-пассажирки оказался сломан нос и плечо

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ДТП произошло ночью в воскресенье, 30 июня в Центральном районе Новосибирска. Нетрезвый водитель за рулем машины службы каршеринга улетел в яму – есть пострадавшие.

— Сегодня ночью на улице Фрунзе, в районе дома № 49/2, водитель за рулем легкового автомобиля сервиса «Делимобиль» не справился с управлением, снес ограждение, и машина улетела в яму коммунальных служб. Водитель, устроивший ДТП, был пьяным, — рассказали аварийные комиссары МОО АВАРКОМ и подписчики в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Судя по фото и видео, иномарка приземлилась прямо на трубы, которые раскопали коммунальные службы.

В результате ДТП пострадала девушка-пассажир. По словам очевидцев, с переломами плеча и носа ее увезли в больницу на машине «скорой помощи». Сам водитель в аварии не пострадал.

Иномарка с пьяным водителем улетела в коммунальную яму на Фрунзе.

ИСТОЧНИК KP.RU